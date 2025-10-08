صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :زمیندار کے ملازم اور خواتین کو ہراساں کرنے پر مقدمہ

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی :زمیندار کے ملازم اور خواتین کو ہراساں کرنے پر مقدمہ

تتلے عالی (نامہ نگار) زمیندار کے ملازم اور ان کی خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعہ پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نواحی گاؤں کوٹلی ملیاں میں زمیندار رانا منظور احمد کا زرعی رقبہ ہے جہاں مویشیوں کے لیے حویلی اور ملازموں کے لیے کوارٹرز تعمیر کیے گئے ہیں،

جن میں وہ اپنی فیملی کے ہمراہ مقیم ہیں۔گزشتہ روز کوارٹر سے شور کی آوازیں آنے پر زمیندار اپنے بھائی کے ہمراہ موقع پر پہنچا تو وہاں موجود ملزمان عرفان مسیح، ارسلان، اسد، پپو، شان اور تین نامعلوم افراد ڈرا دھمکا کر پوچھ گچھ کر رہے تھے کہ رانا منظور کہاں ہے ؟ اور خواتین کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے ،زمیندار کے پہنچنے پر ملزمان حویلی کی دیوار پھلانگ کر دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

 

