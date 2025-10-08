گجرات:بولے پل چوک میں ٹریفک آگاہی مہم،پمفلٹس تقسیم
گجرات(نامہ نگار،سٹی رپورٹر) ڈسٹرکٹ ٹریفک افسر گجرات ظہیر احمد جنجوعہ کی نگرانی میں حادثات کی شرح کو کم کرنے کے لیے بولے پل چوک گجرات میں ٹریفک آگاہی مہم زور و شور سے جاری ہے ۔
اس موقع پر شہریوں کو لائسنس کی اہمیت، ون وے کی پابندی، اوور سپیڈنگ سے پرہیز، تین سوار کی ممانعت، خود نمائی سے پرہیز، ون ویلنگ کے نقصانات، ہیلمٹ کی افادیت، پبلک سروس گاڑیوں میں اوورلوڈنگ کی ممانعت، اور اوور چارجنگ سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔مہم کے دوران پمفلٹس تقسیم کیے گئے اور فرداً فرداً شہریوں کو ٹریفک قوانین کے بارے میں بریف کیا گیا ۔