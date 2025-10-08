جشنِ عید میلادالنبی ؐ کی محفل، خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت
اپنی زندگیوں کو سنت رسول کے مطابق سنوارنے کاعزم کرتے ہیں : روحی بانو ودیگر
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پیری فِت ستان، فرانس میں واقع راول میرج ہال میں جشنِ عید میلادالنبی ﷺ کی شاندار اور روح پرور محفل منعقد ہوئی۔ یہ تقریب فرانس کی معروف سماجی، سیاسی اور مذہبی شخصیت روحی بانو کی جانب سے آقائے دو جہاں، حضرت محمد مصطفی ﷺ کی ولادتِ باسعادت کی خوشی میں منعقد کی گئی، جس کی سرپرستی معروف سماجی، سیاسی اور کاروباری شخصیت راجہ علی اصغر نے کی۔شرکاء میں فردوس شفقت، عالیہ مرتضیٰ خان، سیمی، ثوبیہ، شازیہ، شہنیلہ، روبینہ شاہین، تہمینہ، نبیلہ نتاشہ، شاہدہ نیّر سلطانہ، قیصرہ عباس نے حضور ﷺ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ۔
رانی کنول نے \"جشنِ آمدِ رسول اللہ ہی اللہ\" کے عنوان سے بچوں کا خوبصورت ٹیبلو پیش کیا جسے حاضرین نے بے حد سراہا۔ محفل کے دوران نعرۂ تکبیر، نعرۂ رسالت، نعرۂ حیدری اور نعرۂ غوثیہ کی صدائیں گونجتی رہیں۔خواتین اور بچیوں کی بڑی تعداد نے اس روحانی اجتماع میں شرکت کی۔ آخر میں روحی بانو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو نبی آخرالزماں حضرت محمد مصطفی ﷺ کی سنت کے مطابق سنواریں گے ، جھوٹ کو ترک کریں گے ، عدل اپنائیں گے ، محبت بانٹیں گے ، اور رسولِ اکرم ﷺ کی محبت کو اپنی دھڑکن بنائیں گے ۔