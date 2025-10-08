صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسئلہ فلسطین :پاکستان شریعت کونسل کا 11 اکتوبر کو اجلاس طلب

  • گوجرانوالہ
دو ریاستی حل کے فارمولے میں کسی پیش رفت کا امکان باقی نہیں رہا:عبدالرؤف فاروقی

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان شریعت کونسل کے امیر مولانا زاہد الراشدی، سیکرٹری جنرل مولانا عبدالرؤف فاروقی اور نائب امیر مولانا عبدالرزاق کی ملاقات کے بعد 11 اکتوبر کو مرکزی مجلس شوریٰ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے ، جس میں قومی و بین الاقوامی ملی مسائل کے حوالے سے آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔کونسل کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالرؤف فاروقی نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی جانب سے آزاد فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کے بعد صدر ٹرمپ کے امن منصوبے اور دو ریاستی حل کے فارمولے میں کسی پیش رفت کا امکان باقی نہیں رہا۔انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی دفاعی معاہدے کو مضبوط اور مؤثر بنانے کی اشد ضرورت ہے ،

جس میں دیگر مسلم ممالک کو بھی شامل کیا جائے ، اور بیت المقدس کی آزادی و دفاع کو اس کے بنیادی مقاصد میں شامل کیا جائے ۔ فلسطین کے دو ریاستی حل کو ہم پہلے دن سے ناقابل قبول اور ناقابل عمل سمجھتے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم دنیا اپنی توانائیاں اس غیر حقیقی تصور پر ضائع کرنے کے بجائے مشترکہ دفاعی حکمتِ عملی کی طرف قدم بڑھائے ۔ مرکزی مجلس شوریٰ کا ہنگامی اجلاس 11 اکتوبر بروز ہفتہ صبح 10 بجے مرکزی جامع مسجد گوجرانوالہ میں منعقد ہوگا۔

 

مزید پڑہیئے

