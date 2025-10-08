نوشہرہ ورکاں: ہیڈ ماسٹر رانا شاذب خاں کو ہیرو ایوارڈ 2025 سے نوازا گیا
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا ) گورنمنٹ پرائمری سکول نمبر 2 نوشہرہ ورکاں کے ہیڈ ماسٹر رانا محمد شاذب خاں کو شاندار تعلیمی خدمات اور بہترین کارکردگی کے اعتراف میں سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ حکومت پنجاب کی جانب سے ہیرو ایوارڈ 2025 سے نوازا گیا۔اس موقع پر ایک پُروقار تقریب منعقد ہوئی۔۔۔
جس کی مہمانِ خصوصی چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی گوجرانوالہ ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک تھیں۔ انہوں نے رانا محمد شاذب خاں کو تعریفی سرٹیفکیٹ پیش کیا، جبکہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سید سبطین مظہر نے انہیں ہیرو 2025 کا بیج لگایا۔ادھر گرلز ہائی سکول نمبر ون نوشہرہ ورکاں کی سینئر و تجربہ کار ٹیچر کلثوم فاطمہ کو بھی سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے بہترین ٹیچر کے ایوارڈ 2025 سے نوازا گیا ۔