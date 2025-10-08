حافظ آباد:صفائی کرنے والے ورکرز میں سیفٹی کا سامان تقسیم
حافظ آباد (نمائندہ دُنیا ) واسا کے افسران سجادحیدر شاہ، اکمل گھمن ، ظہور احمد ،مظفر عباس اور ایم ڈی واسا سہیل اسلم سندھو نے گذشتہ روز گٹروں اور نکاسی آب کے نالوں کی صفائی کرنے والے ورکرز میں سیفٹی کا سامان تقسیم کیا۔
اس موقع پر شاہین فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین اسحق کھوکھر بھی موجود تھے ۔ واسا افسروں کا کہنا تھا کہ وہ صفائی ستھرائی کرنے والے ورکرز کو سیفٹی کے تمام سامان اور سہولیات فراہم کریں گے اور اس سلسلہ میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کریں گے کیونکہ وہ شہر کو صاف ستھرارکھنے کا عز م کئے ہوئے ہیں جس کے لئے انکے ورکرز دن رات سرگرم عمل ہیں۔