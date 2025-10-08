گجرات چیمبرکے اراکین کو ایکسپو انڈونیشیا میں شرکت کی دعوت
انڈونیشیا کے تھرڈ سیکرٹری مسٹر ازلشاہ آر مرزا کا چیمبر کا دورہ، عہدیداروں سے ملاقات
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر)پاکستان میں انڈونیشیا کے سفارت خانے کے تھرڈ سیکرٹری مسٹر ازلشاہ آر مرزا نے گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا اور صدر گجرات چیمبر چوہدری احمد حسن مٹو، ایگزیکٹو ممبران اور دیگر عہدیداران سے ملاقات کی۔اس موقع پر انہوں نے انڈونیشیا میں 15 اکتوبر سے 19 اکتوبر تک منعقد ہونے والی 40ویں ایکسپو انڈونیشیا میں شرکت کی دعوت دی اور نمائش کے اغراض و مقاصد کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔
انڈونیشیا کے تھرڈ سیکرٹری کی آمد پر صدر چوہدری احمد حسن مٹو، سینئر نائب صدر اکرام افضل بٹ، سابق صدر سکندر اشفاق، ایگزیکٹو ممبران عباس بٹ، چوہدری عمران، رانا بلال، چوہدری عبدالرحمان، نعمان احمد، چوہدری عابد پوربا، سلمان ولایت بٹ، حاجی غلام مصطفیٰ صراف، مرزا اویس، عمران عباس، سیٹھ قمر خورشید اور ثوبان ظہیر بٹ نے ان کا پُرتپاک استقبال کیا۔میٹنگ کے دوران مسٹر ازلشاہ آر مرزا نے بتایا کہ ایکسپو انڈونیشیا میں گجرات چیمبر کے اراکین کو ویزہ فری شرکت کی سہولت فراہم کی جائے گی۔صدر گجرات چیمبر چوہدری احمد حسن مٹو نے یقین دہانی کرائی کہ گجرات چیمبر کا وفد نمائش میں ضرور شرکت کرے گا اور اراکین کو ویزہ پراسس میں بھرپور معاونت فراہم کی جائے گی۔