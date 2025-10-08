حافظ آباد:زائد نرخوں پر فروخت کرنے والا 3پٹرول پمپ سیل
اسسٹنٹ کمشنر نرگس خاتون کی نواحی گاؤں لالکے میں کارروائی ،سخت تنبیہ جاری
حافظ آباد (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر نرگس خاتون نے نواحی گاؤں لالکے میں کارروائی کرتے ہوئے پٹرول پمپ کی تین مشینوں کو مقررہ نرخوں سے زائد قیمت پر پٹرول فروخت کرنے پر سیل کر دیا۔تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کو شہریوں کی جانب سے شکایت موصول ہوئی تھی کہ لالکے میں آفتاب گوندل کے پٹرول پمپ پر فی لٹر پیٹرول کی قیمت سرکاری نرخ سے 40 سے 50 روپے زائد وصول کی جا رہی ہے ۔ شکایت پر فوری کارروائی کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر موقع پر پہنچیں، صورتحال کا جائزہ لیا اور خلاف ورزی ثابت ہونے پر مشینوں کو سیل کر دیا۔انہوں نے کہا کہ پٹرول یا تیل کی بلیک میں فروخت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، ایسے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے تمام پیٹرول پمپ مالکان کو تنبیہ کی کہ وہ مقررہ نرخوں پر ہی پیٹرول فروخت کریں، بصورت دیگر ان کے خلاف بھی اسی نوعیت کی کارروائی کی جائے گی۔