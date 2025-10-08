صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی اوحافظ آبادکی مختلف تھانوں میں کھلی کچہریاں ،مسائل سنے

  • گوجرانوالہ
کچہریوں کا بنیادی مقصد پولیس اور عوام کے درمیان فاصلے کم کرنا ہے : عاطف نذیر

حافظ آباد (نمائندہ دُنیا ) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حافظ آباد عاطف نذیر نے عوامی سہولت، فوری انصاف اور پولیس و عوام کے مابین براہِ راست رابطے کے فروغ کے لیے کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے تھانہ صدر حافظ آباد سے ملحقہ چوکی سولنگی اعوان، ڈی ایس پی صدر سرکل آفس، تھانہ کَسّوکے اور تھانہ جلالپور بھٹیاں میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہریوں میں شہریوں نے مختلف نوعیت کی شکایات اور مسائل پیش کیے ، جنہیں ڈی پی او عاطف نذیر نے خود سنا اور موقع پر ہی متعلقہ افسران کو فوری اور شفاف کارروائی کے احکامات جاری کیے ۔ ڈی پی او نے اس موقع پر کہا کہ کھلی کچہریوں کا بنیادی مقصد پولیس اور عوام کے درمیان فاصلے کم کرنا، اعتماد بحال کرنا اور شہریوں کے مسائل کا بروقت ازالہ یقینی بنانا ہے ۔ انہوں نے تمام پولیس افسران کو ہدایت کی کہ عوامی شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے ، کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم پر باقاعدہ اندراج کیا جائے اور مقررہ مدت میں فالو اَپ رپورٹ پیش کی جائے تاکہ انصاف کی فراہمی میں شفافیت اور عوامی اطمینان برقرار رکھا جا سکے ۔

 

