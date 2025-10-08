صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ میں موٹر سائیکل سواروں میں مفت مڈگارڈز کی تقسیم

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا، ڈسٹرکٹ رپورٹر) سیالکوٹ میں انچارج ٹریفک ایجوکیشن ونگ ڈاکٹر شفقت رسول نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ڈی آئی جی ٹریفک اور ڈی پی او سیالکوٹ کے احکامات پر ماڈل ٹاؤن پلی کے مقام پر روڈ سائڈ ایکٹیویٹی کا انعقاد کیا۔

اس دوران موٹر سائیکل سواروں کو بائیک کے پیچھے مڈگارڈ لگانے کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا اور انہیں مفت مڈگارڈز فراہم کیے گئے ۔ اس مہم کا مقصد عوام میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا اور حادثات و گندگی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ترغیب دینا تھا۔

 

