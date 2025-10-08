سیالکوٹ: مرے کالج میں موٹروے پولیس کا روڈ سیفٹی سیمینار
اموات اور معذوری کے خطرات کو کم کرنے کیلئے آگاہی ضروری :عمران شاہد
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا، ڈسٹرکٹ رپورٹر ) انسپکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس کی ہدایت پر لاہور-سیالکوٹ موٹروے پولیس نے گورنمنٹ مرے کالج، سیالکوٹ میں روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا۔ اس سیمینار میں طلباء و اساتذہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور موٹروے پولیس کی جانب سے روڈ سیفٹی سٹال بھی لگایا گیا۔شرکاء کو روڈ سیفٹی کے حوالے سے بریف کیا گیا اور بالخصوص موٹرسائیکل رائیڈنگ کے دوران ہیلمٹ، بیک ویو مررز کے استعمال کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا۔سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے عمران شاہد، ڈی آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس، سینٹرل ون زون نے انسانی جان کی اہمیت اور حادثات کی صورت میں ہونے والے نقصانات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ہونے والی پرنسپل گورنمنٹ مرے کالج پروفیسر ندیم قیصر نے لاہور سیالکوٹ موٹروے پولیس کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ مستقبل قریب میں دوبارہ اس طرح کے آگاہی پروگرام کالج میں منعقد کیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء روڈ سیفٹی اور ٹریفک قوانین سے آگاہ ہو کر اپنی قیمتی جانوں کی حفاظت کر سکیں۔سیمینار میں شرکاء میں تحائف، ہیمپرز اور پمفلٹس بھی تقسیم کیے گئے ۔ پروگرام کا اختتام اس عزم کے ساتھ ہوا کہ روڈ سیفٹی ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب اپنی اس ذمہ داری کو پورے شعور کے ساتھ ادا کریں گے ۔اموات اور معذوری کے خطرات کو کم کرنے کے لیے آگاہی انتہائی ضروری ہے ۔