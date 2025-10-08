صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پور چٹھہ:زیرِ تعمیر سیم نالہ وبالِ جان بن گیا، شہریوں کا احتجاج

  • گوجرانوالہ
علی پور چٹھہ:زیرِ تعمیر سیم نالہ وبالِ جان بن گیا، شہریوں کا احتجاج

بھینس دلدل میں پھنس گئی،مقامی افرادنے کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد نکالا

 علی پور چٹھہ(تحصیل رپورٹر)علی پور چٹھہ میں زیرِ تعمیر سیم نالہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی وبالِ جان بن گیا۔ بھینس دلدل میں پھنس گئی، جسے مقامی افراد نے کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد زندہ نکالا۔ گندے پانی سے پیدا ہونے والے تعفن نے علاقہ مکینوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے ، اہلِ علاقہ سراپا احتجاج ہیں۔تفصیلات کے مطابق علی پور چٹھہ شہر کے وسط سے گزرنے والا مرکزی سیم نالہ گزشتہ دو سال سے زیرِ تعمیر ہے ، جس کی لاگت 10 کروڑ 11 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی۔ یہ منصوبہ محکمہ ایری گیشن ہیڈکوارٹر فیصل آباد کی نگرانی میں شروع کیا گیا تھا، تاہم تعمیراتی کام دو سال سے زائد عرصے سے تعطل کا شکار ہے ۔نالے کے اندر کھڑا گندا پانی دلدل کی شکل اختیار کر چکا ہے ،

 

جس سے اردگرد کا علاقہ شدید تعفن اور ماحولیاتی آلودگی کا شکار ہے ۔ نالے کے اطراف میں واقع گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج اور ہاسٹل کے سامنے بھی سیوریج کا پانی مسلسل جمع ہے ، جس سے طالبات کی آمد و رفت شدید متاثر ہو رہی ہے ۔ اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ ٹھیکیدار ناقص میٹریل استعمال کر رہا ہے جبکہ تعمیراتی رفتار نہ ہونے کے برابر ہے ۔ عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے ، ذمہ داران کے خلاف کارروائی اور منصوبے کی جلد تکمیل کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بارشی پانی زیر زمین محفوظ بنانے کیلئے 40کنوئوں کی تعمیر کا فیصلہ

38ہزار سکولوں کو فنڈز کی کمی کا سامنا

ایس ای کی کھلی کچہری ،30 صارفین کی شکایات کی شنوائی

سیلاب متاثرہ علاقوں میں نقصانات کے تخمینے کیلئے سروے جاری

فلسطینیوں کو مذہب کی بناء پر سزا دی جارہی، کلثوم پراچہ

میپکو ملتان میں لائن سٹاف کا سیفٹی سیمینار کا انعقاد

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر