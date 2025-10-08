علی پور چٹھہ:زیرِ تعمیر سیم نالہ وبالِ جان بن گیا، شہریوں کا احتجاج
بھینس دلدل میں پھنس گئی،مقامی افرادنے کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد نکالا
علی پور چٹھہ(تحصیل رپورٹر)علی پور چٹھہ میں زیرِ تعمیر سیم نالہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی وبالِ جان بن گیا۔ بھینس دلدل میں پھنس گئی، جسے مقامی افراد نے کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد زندہ نکالا۔ گندے پانی سے پیدا ہونے والے تعفن نے علاقہ مکینوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے ، اہلِ علاقہ سراپا احتجاج ہیں۔تفصیلات کے مطابق علی پور چٹھہ شہر کے وسط سے گزرنے والا مرکزی سیم نالہ گزشتہ دو سال سے زیرِ تعمیر ہے ، جس کی لاگت 10 کروڑ 11 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی۔ یہ منصوبہ محکمہ ایری گیشن ہیڈکوارٹر فیصل آباد کی نگرانی میں شروع کیا گیا تھا، تاہم تعمیراتی کام دو سال سے زائد عرصے سے تعطل کا شکار ہے ۔نالے کے اندر کھڑا گندا پانی دلدل کی شکل اختیار کر چکا ہے ،
جس سے اردگرد کا علاقہ شدید تعفن اور ماحولیاتی آلودگی کا شکار ہے ۔ نالے کے اطراف میں واقع گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج اور ہاسٹل کے سامنے بھی سیوریج کا پانی مسلسل جمع ہے ، جس سے طالبات کی آمد و رفت شدید متاثر ہو رہی ہے ۔ اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ ٹھیکیدار ناقص میٹریل استعمال کر رہا ہے جبکہ تعمیراتی رفتار نہ ہونے کے برابر ہے ۔ عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے ، ذمہ داران کے خلاف کارروائی اور منصوبے کی جلد تکمیل کا مطالبہ کیا ہے ۔