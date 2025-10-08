جماعتِ اسلامی کی قیادت میں غزہ مارچ، فلسطینیوں سے اظہارِ یکجہتی
حکومت ہوش کے ناخن لے ،دو ریاستی حل اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مترادف :مقررین
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)جماعتِ اسلامی کے زیرِ اہتمام مظلوم فلسطینی عوام سے اظہارِ یکجہتی کے لیے \\\"غزہ مارچ\\\" کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت امیرِ جماعتِ اسلامی صوبہ پنجاب وسطی محمد جاوید قصوری اور ضلعی امیر مظہر اقبال رندھاوا نے کی۔ مارچ میں جماعتِ اسلامی کے کارکنان، شہری، خواتین ونگ کی ذمہ داران، بچے ، صنعتکار، تاجر، وکلاء اور سول سوسائٹی سمیت ہر مکتبئہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی۔امیرِ جماعتِ اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن کی اپیل پر منعقدہ اس پروگرام میں صوبائی امیر محمد جاوید قصوری اور ضلعی امیر مظہر اقبال رندھاوا نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جماعتِ اسلامی غزہ کے نہتے اور مظلوم مسلمانوں کے حقوق کے لیے سڑکوں پر ہے ۔ انہوں نے بڑی سیاسی جماعتوں کی قیادت سے کہا کہ وہ امریکا اور اسرائیل کیخلاف کھل کر موقف اختیار کریں اور کم از کم ظلم و جبر کی مذمت کریں۔اس موقع پر سینئر رہنما حافظ حمید الدین اعوان، فرقان عزیز بٹ، حافظ نعیم فہیم اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ دو ریاستی حل درحقیقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا اور حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہئیں۔ ان کے مطابق غزہ کا مسئلہ فلسطینیوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے کیونکہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے اور وہاں صیہونی ریاست کی کوئی گنجائش نہیں۔
مقررین نے بتایا کہ امیرِ جماعتِ اسلامی حافظ نعیم الرحمن کی اپیل پر لاہور سے کراچی تک جگہ جگہ اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاج جاری ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری، انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوامِ متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں ہونے والی گرفتاریوں اور حملوں کا سخت نوٹس لیں۔