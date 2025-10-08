گیپکو کی آل واپڈا انٹر یونٹ بیڈ منٹن چیمپئن شپ میں دوسری پوزیشن
ٹیم مستقبل میں مزید جوش و جذبے کے ساتھ میدان میں اترے گی :گیپکوچیف کی مبارکباد
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) گوجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی (گیپکو) نے 50ویں سالانہ آل واپڈا انٹر یونٹ بیڈ منٹن چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسری پوزیشن حاصل کرلی۔ نیشنل گرڈ کمپنی (این جی سی) کے زیر اہتمام واپڈا اسپورٹس کمپلیکس لاہور میں منعقدہ ان مقابلوں میں گیپکو سمیت لیسکو (لاہور)، فیسکو (فیصل آباد)، میپکو (ملتان)، آئیسکو (اسلام آباد) اور این جی سی کی ٹیموں نے حصہ لیا۔گیپکو کی ٹیم نے بہترین کھیل اور عمدہ ٹیم ورک کا مظاہرہ کرتے ہوئے 104 پوائنٹس کے ساتھ مقابلوں میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ چیف ایگزیکٹو گیپکو انجینئر محمد ایوب نے بیڈ منٹن ٹیم کی شاندار کارکردگی پر خوشی اور فخر کا اظہار کرتے ہوئے سپورٹس آفیسر احتشام الحق سپرا اور پوری ٹیم کو مبارکباد دی۔انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی ٹیم کے عزم، محنت اور اتحاد کا نتیجہ ہے ۔ مجھے یقین ہے کہ گیپکو کی بیڈ منٹن ٹیم مستقبل میں مزید جوش و جذبے کے ساتھ میدان میں اترے گی اور آئندہ چیمپئن شپ میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے ادارے کا نام مزید روشن کرے گی۔
جہاں کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں، وہاں ہسپتال ویران ہو جاتے ہیں، اس لیے گیپکو کھیلوں کے فروغ کے لیے اپنا بھرپور کردار جاری رکھے گا تاکہ ادارہ فنی، عملی اور کھیلوں تینوں میدانوں میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتا رہے ۔