سیالکوٹ: ڈی سی کی زیر صدارت اجلاس، صفائی امور کا جائزہ
تمام محکمے وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر مکمل عملدرآمد یقینی بنائیں: صبا اصغر علی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا، ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر علی کی زیر صدارت مختلف محکموں کے افسران کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں نالہ ایک کی صورتحال، صفائی، صحتِ عامہ، واٹر فلٹریشن پلانٹس، آوارہ کتوں کے خاتمے ، شہر کی خوبصورتی، مارکیٹ مینجمنٹ، فلڈ سروے اور دیگر عوامی فلاحی اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام محکمے وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر مکمل عملدرآمد یقینی بنائیں، عوامی سہولیات سے متعلق اقدامات میں شفافیت اور تسلسل برقرار رکھا جائے ۔اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، سی ای او سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، چیف آفیسران بلدیہ جات، ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ، اربن یونٹ، سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی، ایم ایس علامہ اقبال میموریل ہسپتال سمیت دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔