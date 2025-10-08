صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ: ڈی سی کی زیر صدارت اجلاس، صفائی امور کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ: ڈی سی کی زیر صدارت اجلاس، صفائی امور کا جائزہ

تمام محکمے وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر مکمل عملدرآمد یقینی بنائیں: صبا اصغر علی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا، ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر علی کی زیر صدارت مختلف محکموں کے افسران کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں نالہ ایک کی صورتحال، صفائی، صحتِ عامہ، واٹر فلٹریشن پلانٹس، آوارہ کتوں کے خاتمے ، شہر کی خوبصورتی، مارکیٹ مینجمنٹ، فلڈ سروے اور دیگر عوامی فلاحی اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام محکمے وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر مکمل عملدرآمد یقینی بنائیں، عوامی سہولیات سے متعلق اقدامات میں شفافیت اور تسلسل برقرار رکھا جائے ۔اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، سی ای او سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، چیف آفیسران بلدیہ جات، ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ، اربن یونٹ، سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی، ایم ایس علامہ اقبال میموریل ہسپتال سمیت دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آٹا مہنگا فروخت،سرکاری قیمتوں کا نفاذ چیلنج بن گیا

عالمی یوم بصارت پرپاکستان انکلوسو آئی ہیلتھ پراجیکٹ کا افتتاح

آر پی او کاپولیس ٹریننگ سکول،سیف سٹی کا دورہ ،پولیس دستے کی سلامی

میونسپل کارپوریشن کے ریٹائر اہلکاروں کے اعزاز میں الوداعی تقریب

بھاگٹانوالہ کی تعمیر و ترقی کے لیے چیمہ خاندان کی خدمات عیاں ہیں ،منیب سلطان چیمہ

پنجا ب حکو مت اپنی ناکامی چھپانے کیلئے محاذ آرائی کررہی ہے ،تسنیم ا حمد قریشی

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر