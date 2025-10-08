پنجاب کالجز فار ویمن میں انٹر کی نئی طالبات کے اعزاز میں تقریبات
طالبات باوقار شخصیت کے طور پر معاشرے میں مثبت کردار ادا کریں:شہزاد رفیق
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)پنجاب کالجز فار ویمن کے زیرِ اہتمام انٹرمیڈیٹ پارٹ ون میں داخلہ لینے والی طالبات کے اعزاز میں ویلکم تقریبات منعقد کی گئیں۔ تقریب میں ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن پنجاب کالجز محمد شہزاد رفیق نے پنجاب کالجز کے تعلیمی نظام، طلبہ کی تعلیم و تربیت کے مربوط نظم و ضبط اور اعلیٰ معیارِ تدریس کے بارے میں تفصیلی آگاہی فراہم کی۔انہوں نے طالبات پر زور دیا کہ وہ اس درسگاہ سے نہ صرف بہترین تعلیم حاصل کریں بلکہ باوقار اور باکردار شخصیت کے طور پر معاشرے میں مثبت کردار ادا کریں تاکہ اساتذہ، والدین اور ملک و قوم ان پر فخر محسوس کریں۔تقریبات میں کالجز کی پرنسپل مسز عالیہ صادق، مسز شہزادی عارف، مسز آمنہ ناصر، پرنسپل محمد عمران، وائس پرنسپل، اساتذہ اور طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر طالبات کے لیے پرتکلف ضیافت کا بھی اہتمام کیا گیا۔