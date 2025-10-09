صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ،گجرات: انسانی سمگلنگ،ویزا فراڈ میں ملوث2ملزم گرفتار

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ(نمائندہ دنیا)ایف آئی اے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل گوجرانوالہ اور گجرات کی کارروائیوں کے دوران انسانی سمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث دو ملزمان علی احمد اور آکاش کو گرفتار کرلیا۔

بتایا گیا ہے کہ گرفتار ملزم علی احمد نے شہریوں کو اٹلی بھجوانے کے بہانے 19 لاکھ 50 ہزار روپے وصول کیے جبکہ ملزم آکاش عرف سونو نے دو شہریوں کو سپین بھیجنے کا جھانسہ دے کر 54 لاکھ روپے ہتھیائے ۔ دونوں ملزمان شہریوں کو بیرون ملک بھیجنے میں ناکام رہے اور بھاری رقوم وصول کر کے روپوش ہو گئے تھے ۔گرفتار ملزمان کے خلاف تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے اور مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔

