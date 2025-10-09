گیپکو ملازمین کی ہڑتال، دفاتر بند، مسائل جوں کے توں
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گیپکو ملازمین کی ہڑتال کے باعث صارفین بجلی کے مسائل کے حل کے لیے دن بھر ذلیل و خوار ہوتے رہے۔
واپڈا لیبر یونین کی جانب سے گوجرانوالہ میں ایک گھنٹہ احتجاجی ہڑتال کی گئی، تاہم دیگر اضلاع میں گیپکو کے دفاتر مکمل طور پر بند رہے۔ ذرائع کے مطابق متعدد اضلاع میں ملازمین نے دفاتر کو تالے لگا کر گھروں کا رخ کر لیا۔ بجلی کے میٹروں کی تنصیب، تبدیلی، بلوں کی درستگی اور دیگر مسائل کے حل کے لیے آنے والے صارفین خوار ہو کر واپس لوٹ گئے ۔گیپکو کے 26 ایکسیئن دفاتر اور 128 سب ڈویژنوں میں روزانہ سینکڑوں صارفین اپنے مسائل کے حل کے لیے رجوع کرتے ہیں، مگر ہڑتال کے دوران دفاتر بند ملنے پر عوام کو سخت مشکلات کا سامنا رہا۔ذرائع نے بتایا کہ بیشتر ملازمین نے چند منٹ کے لیے احتجاجی تصاویر بنوائیں اور فوراً گھروں کو چلے گئے ، جس پر افسران بھی بے بس نظر آئے ۔ صارفین نے مطالبہ کیا ہے کہ ہڑتال کے نام پر دفاتر بند کرنے کی بجائے عوامی مسائل کے حل کے لیے کوئی متبادل نظام وضع کیا جائے۔