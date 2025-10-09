صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گیپکو ملازمین کی ہڑتال، دفاتر بند، مسائل جوں کے توں

  • گوجرانوالہ
گیپکو ملازمین کی ہڑتال، دفاتر بند، مسائل جوں کے توں

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گیپکو ملازمین کی ہڑتال کے باعث صارفین بجلی کے مسائل کے حل کے لیے دن بھر ذلیل و خوار ہوتے رہے۔

واپڈا لیبر یونین کی جانب سے گوجرانوالہ میں ایک گھنٹہ احتجاجی ہڑتال کی گئی، تاہم دیگر اضلاع میں گیپکو کے دفاتر مکمل طور پر بند رہے۔ ذرائع کے مطابق متعدد اضلاع میں ملازمین نے دفاتر کو تالے لگا کر گھروں کا رخ کر لیا۔ بجلی کے میٹروں کی تنصیب، تبدیلی، بلوں کی درستگی اور دیگر مسائل کے حل کے لیے آنے والے صارفین خوار ہو کر واپس لوٹ گئے ۔گیپکو کے 26 ایکسیئن دفاتر اور 128 سب ڈویژنوں میں روزانہ سینکڑوں صارفین اپنے مسائل کے حل کے لیے رجوع کرتے ہیں، مگر ہڑتال کے دوران دفاتر بند ملنے پر عوام کو سخت مشکلات کا سامنا رہا۔ذرائع نے بتایا کہ بیشتر ملازمین نے چند منٹ کے لیے احتجاجی تصاویر بنوائیں اور فوراً گھروں کو چلے گئے ، جس پر افسران بھی بے بس نظر آئے ۔ صارفین نے مطالبہ کیا ہے کہ ہڑتال کے نام پر دفاتر بند کرنے کی بجائے عوامی مسائل کے حل کے لیے کوئی متبادل نظام وضع کیا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ڈیڈلائن ختم،آج سے بغیر لائسنس ڈرائیوروں کی شامت

فتنہ الخوارج، سہولت کاروں کی سرکو بی نا گزیر، عبدالعلیم خان

سعودی کمپنی آرامکو کے وفد کی چیئرمین سی ڈی ا ے سے ملاقات

نسٹ میں پاک چین اشتراک پر کانفرنس اختتام پذیر

کنیکٹ ہیئر اور یوفون کا مصنوعی ذہانت پر مبنی بروقت انتباہی نظام’’سنو‘‘ متعارف

وزیر صحت کی زیر صدارت اجلاس،پو لیو ویکسی نیشن پر گفتگو

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آنے والے دن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جماعت اسلامی ا ور تحریک انصاف
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہلکی پھلکی موسیقی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پہلا اثاثہ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!
مفتی منیب الرحمٰن