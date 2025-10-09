کامونکے : نہری پانی چوری کرنے والے 23 زمیندار پکڑے گئے
کامونکے (نامہ نگار) نہری پانی چوری کرنے والے 23 زمیندار پکڑے گئے، صدر پولیس کی ہدایت پر ایس ڈی او کینال آفیسر ثاقب ندیم کی درخواست پر۔۔۔
اکبر گھنوکی میں نہری پانی چوری کرنے والے 23 زمینداروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ملزمان میں ریاست، ہدایت، اسحاق، خالد عطا، عاشق، مقبول، تبویر، علی نذیر، مقبول، رفیق، ظفر، جماعت، نیامت، رفیق، غلام رسول، طاہر، شمشاد، اجمل، مختار، رفیق، اشرف، عبایت اور بشارت شامل ہیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔