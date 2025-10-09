صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد :نجی کمپنی کے سینٹری ورکرز نے صفائی کا کام چھوڑ دیا

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)نجی کمپنی کے سینٹری ورکرز نے گلی محلوں سے کوڑا کرکٹ اٹھانا اور صفائی ستھرائی کا کام چھوڑ دیا ہے، جس کے باعث اندرونِ شہر کے علاقے کچرا منڈی میں تبدیل ہونا شروع ہوگئے ہیں۔

متعدد علاقوں کے مکینوں نے نجی کمپنی کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ان کے محلوں میں گندگی، غلاظت اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، مگر کمپنی کے سینٹری ورکرز نہ صفائی کرتے ہیں اور نہ ہی کوڑا اٹھاتے ہیں، جس سے اندرونِ شہر کے تمام محلہ جات آہستہ آہستہ کچرا منڈی بنتے جا رہے ہیں۔شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ سینٹری ورکرز صرف مین شاہراؤں کی صفائی تک محدود ہو چکے ہیں، جبکہ گلی محلوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ان کے مطابق، یہ صورتحال وزیرِ اعلیٰ مریم نواز شریف کے ستھرا پنجاب پروگرام کی کھلی خلاف ورزی ہے۔

