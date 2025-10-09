صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گیپکو کے ٹاور سے آئرن پریشر چوری، ایک لاکھ روپے کا نقصان

  • گوجرانوالہ
راہوالی (نمائندہ دُنیا) گیپکو کے 132 کے وی ٹرانسمیشن لائن کے ٹاور سے آئرن پریشر چوری کر لیے گئے، جس سے لائن کمزور ہوگئی۔

تفصیلات کے مطابق ایس ایس اینڈ ٹی سب ڈویژن نمبر 2 گیپکو گوجرانوالہ کے جمال عبدالناصر نے لائن سٹاف شفاقت علی کے ہمراہ 132 کے وی گگھڑ تا گوجرانوالہ ڈبل سرکٹ کی جنرل پٹرولنگ کے دوران دیکھا کہ ٹاور سے مربعے والے حقے کے آئرن پریشر نامعلوم افراد توڑ کر لے گئے ہیں۔چوری شدہ سامان کی مالیت تقریباً ایک لاکھ روپے بتائی جاتی ہے ۔ پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔

