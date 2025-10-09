صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پتنگ بازی کیخلاف آگاہی مہم، پنجاب کالج نوشہرہ میں تقریب

  • گوجرانوالہ
والدین اور اساتذہ نوجوانوں خطرناک مشغلے سے باز رکھیں:ڈی ایس پی عمران بیگ

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دُنیا) پنجاب کالج نوشہرہ ورکاں کیمپس میں پتنگ بازی کے خلاف آگاہی مہم کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت ڈائریکٹر کالج عظمت علی ملہی نے کی۔ تقریب کے مہمانِ خصوصی ڈی ایس پی محمد عمران بیگ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیرِ اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق صوبے بھر میں پتنگ بازی کے خاتمے کے لیے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی قیادت میں پولیس کی کارروائیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پتنگ بازی بظاہر تفریح کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے مگر درحقیقت یہ ایک جان لیوا کھیل ہے جو قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع، حادثات اور سماجی بگاڑ کا سبب بنتی ہے ۔انہوں نے والدین، اساتذہ اور معاشرے کے تمام طبقات پر زور دیا کہ وہ نوجوان نسل کو اس خطرناک مشغلے سے باز رکھیں اور انہیں مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کریں۔ ڈی ایس پی نے مزید کہا کہ پتنگ بازی اور اس کے سامان کی فروخت میں ملوث افراد کے خلاف بلا تفریق سخت کارروائی کی جائے گی۔پرنسپل علی وسیم طور نے کہا کہ اس نوعیت کی آگاہی مہمات نوجوانوں میں شعور اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں، جن سے ایک محفوظ اور باشعور معاشرہ تشکیل پاتا ہے ۔

