حافظ آباد : آوارہ کتوں کی بھرمار، شہری خوف و ہراس میں مبتلا
متعدد شہری زخمی، بلدیہ کی غفلت پر عوام برہم ،اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ
حافظ آباد (نمائندہ دُنیا) شہر اور گردونواح میں آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد شہریوں کے لیے شدید پریشانی اور خطرے کا باعث بن گئی ہے ۔تفصیلات کے مطابق محلہ ڈہاب والا، کولو روڈ، ونیکے چوک، ڈاکخانہ روڈ، ونیکے روڈ، علی پور روڈ، بجلی محلہ، محلہ کشمیر نگر، گڑھی اعوان، کسوکے روڈ، گوجرانوالہ روڈ، سلطان ریذیڈنشیا اور سرگودھا روڈ سمیت مختلف محلوں، بازاروں اور گلیوں میں آوارہ کتے دن رات ٹولیوں کی صورت میں گھومتے نظر آتے ہیں۔ ان کے حملوں سے متعدد شہری زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ سکول جانے والے بچے ، خواتین اور صبح سویرے نمازی خاص طور پر خوف و ہراس کا شکار ہیں۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی اور محکمہ صحت کی جانب سے آوارہ کتوں کو تلف یا قابو کرنے کے لیے مؤثر اور مستقل نوعیت کی کارروائی نہیں کی جا رہی، جس کے باعث صورتحال روز بروز تشویشناک ہوتی جا رہی ہے ۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر، سی ای او ہیلتھ اور میونسپل حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ایک مربوط حکمتِ عملی اپنائی جائے تاکہ کتوں کے حملوں اور ان کے کاٹنے سے پیدا ہونے والے خطرات کو روکا جا سکے ۔