گجرات : تجاوزات کے خلاف پیرا کا آپریشن، متعدد دکانیں سیل
گجرات (سٹی رپورٹر،نامہ نگار) ایس ڈی ای او عائشہ گوندل کی ہدایات پر پیرا گجرات کی ٹیم نے شہر کے مختلف بازاروں میں تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن کیا۔
پیرا کے افسران نے مسلم بازار، تمبل بازار، مچھلی بازار، موتی بازار، صرافہ بازار اور اطراف کے علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ کارروائی کے دوران سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر رکھی گئی غیر قانونی ریڑھیاں، تھڑے اور سامان ہٹا دیا گیا ۔متعدد دکانوں کو تجاوزات برقرار رکھنے پر سیل کر دیا گیا جبکہ درجنوں دکانداروں کو موقع پر وارننگ جاری کی گئی۔ایس ڈی ای او عائشہ گوندل نے کہا کہ شہری علاقوں میں تجاوزات کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔