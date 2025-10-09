صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قلعہ دیدار سنگھ میں قصاب بے لگام، ویٹرنری ڈاکٹر غائب

  • گوجرانوالہ
قلعہ دیدار سنگھ(نامہ نگار)ویٹرنری ڈاکٹر کی غیر حاضری کے باعث قصابوں کی من مانیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ ناقص، پانی ملا گوشت اور مادہ جانوروں کی مہنگے داموں فروخت پر شہری سراپا احتجاج بن گئے۔

تفصیلات کے مطابق شہریوں محمد حنیف، احسن امجد، سیٹھ عمران، مجیب اللہ، حفیظ اللہ اور دیگر نے شکایت کی ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا گوشت دونوں ہی سرکاری نرخ سے کہیں زیادہ داموں فروخت کیا جا رہا ہے۔ گوشت میں پانی ملانے کے ساتھ ساتھ چھوٹے گوشت میں مادہ جانوروں کی فروخت عام ہو چکی ہے۔

