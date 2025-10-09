صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ: آپریشنز کمانڈر ساجد حمید ورک کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دورہ

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) آپریشنز کمانڈر سیف سٹی سیالکوٹ ساجد حمید ورک نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سیالکوٹ کا دورہ کیا۔

دورے کے دوران، آپریشنز کمانڈر نے بیورو کی انتظامیہ اور عملے کو بچوں کے تحفظ کے لیے قائم کردہ نئے اقدامات جیسے ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی اور میرا پیارا کے بارے میں آگاہ کیا، جو پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے تحت شروع کیے گئے ہیں۔ان اقدامات کا مقصد لاپتہ اور نامعلوم بچوں کو ان کے اہلِ خانہ سے دوبارہ ملانا ہے اور بچوں کے تحفظ کو مزید مضبوط بنانا ہے۔

