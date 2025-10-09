جیپس گوجرانوالہ کی نئی کابینہ میدان میں، ممبران کی خدمت کا عزم
پرائیویٹ سیکٹر کی مزید بہتری کیلئے سب کو ملکر کام کرنا ہوگا :صدر ڈاکٹر شیخ زبیر ودیگر
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر) جناح ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز کے نومنتخب عہدیداران کا اعلان کر دیا گیا۔سرپرستِ اعلیٰ ارشد اقبال شیخ، چیئرمین سپریم کونسل چودھری عاصم رفیق، وائس چیئرمین سپریم کونسل چودھری محمد رضوان، صدر پروفیسر ڈاکٹر شیخ زبیر سعید، سینئر نائب صدر حافظ عمران یعقوب، نائب صدر اکیڈمکس حافظ سلیم کھوکھر، نائب صدر ایڈووکیٹ قاسم مغل، جنرل سیکرٹری احمر مصطفیٰ بھٹی، ڈپٹی جنرل سیکرٹری آصف شیراز، فنانس سیکرٹری آصف اقبال بٹ، ڈپٹی فنانس سیکرٹری آصف وسیر جبکہ سیکرٹری انفارمیشن و سوشل میڈیا مجاہد انصاری منتخب ہوئے ۔اس موقع پر نومنتخب صدر پروفیسر ڈاکٹر شیخ زبیر سعید، چیئرمین سپریم کونسل چودھری عاصم رفیق اور جنرل سیکرٹری احمر مصطفیٰ بھٹی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انشاء اللہ جیپس کی نئی ٹیم پورے جوش و جذبے اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے ممبران کی خدمت کے لیے سرگرم عمل رہے گی۔ ایسوسی ایشن کے ممبران کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے اور گوجرانوالہ تعلیمی بورڈ یا محکمہ تعلیم سے متعلق تمام نئی اپ ڈیٹس بروقت فراہم کی جائیں گی۔ پرائیویٹ سیکٹر کو مزید بہتر بنانے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ تعلیمی معیار میں بہتری لائی جا سکے ۔تقریب کے اختتام پر سابق صدر طارق محمود مغل نے نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔