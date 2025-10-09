سیالکوٹ :جانوروں کی چربی سے تیل تیار کرنیوالا کارخانہ پکڑا گیا
200 کلوگرام جانوروں کی چربی اور بھاری مقدار میں فیٹ آئل تلف کر دیا گیا
سیالکوٹ، گوجرانوالہ (نمائندہ دنیا،نیوز رپورٹر) پنجاب فوڈ اتھارٹی نے سیالکوٹ میں کارروائی کرتے ہوئے جانوروں کی چربی سے تیل تیار کرنے والا غیر قانونی کارخانہ پکڑا گیا۔ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے محلہ احمد پورہ میں کارروائی کرتے ہوئے 200 کلوگرام جانوروں کی چربی اور بھاری مقدار میں فیٹ آئل تلف کر دیا، جبکہ تیل بنانے کا سامان ضبط کرکے مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق رہائشی علاقے میں خفیہ طور پر جانوروں کی چربی سے آئل تیار کیا جا رہا تھا۔ موقع پر بائیو ڈیزل کمپنیوں کے ساتھ معاہدے سمیت دیگر اہم ریکارڈ بھی موجود نہ تھا۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق چربی سے بنا تیل صرف رجسٹرڈ بائیو ڈیزل کمپنیوں کو ہی فروخت کیا جا سکتا ہے ، جبکہ اس تیل کا کھانے میں استعمال خطرناک امراض کا باعث بن سکتا ہے ۔ترجمان نے کہا کہ بنیادی خوراک میں ملاوٹ کرنے والے معاشرے کا ناسور ہیں ۔ وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی عوام کو محفوظ اور معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے سرگرم ہے ۔