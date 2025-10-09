گجرات چیمبر میں فین، فرنیچر اور پاٹری ایسوسی ایشنز کا مشترکہ اجلاس
صنعتوں کو درپیش مسائل پر تفصیلی غور ، حل کے لیے مشترکہ لائحہ عمل طے
گجرات (نامہ نگار، سٹی رپورٹر) گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں صدر احمد حسن مٹو کی زیرِ صدارت فین، فرنیچر اور پاٹری ایسوسی ایشنز کے عہدیداروں کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں صنعتوں کو درپیش مسائل پر تفصیلی غور کیا گیا اور ان کے حل کے لیے مشترکہ لائحہ عمل اپنانے کا عزم کیا گیا۔اجلاس میں صدر احمد حسن مٹو نے کہا کہ اجلاس کا مقصد تمام صنعتی شعبوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہے تاکہ ان کے مسائل بہتر انداز میں حل کیے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ چیمبر فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ساتھ قریبی رابطہ رکھے گا اور انڈسٹری کے مسائل حکومتی سطح پر اجاگر کیے جائیں گے ۔
انڈونیشیا کے تھرڈ سیکرٹری نے جکارتہ میں ہونے والی انڈونیشیا ایکسپو میں شرکت کی دعوت دی ہے اور شرکت کرنے والے اراکین کو فری ویزہ فراہم کیا جائے گا۔نبیل احمد الیاس نے صدر احمد حسن اور نائب صدر اکرام افضل بٹ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ صنعتکاروں کی تربیت اور شعور بیداری کے پروگراموں پر توجہ دی جائے ۔عدنان اقبال مکی نے گیس کے نرخوں، ایف بی آر کی ہراسانی، سوشل سکیورٹی نوٹسز اور لیبر ڈیپارٹمنٹ کی بے جا کارروائیوں پر تحفظات کا اظہار کیا ۔حاجی افضل چیئرمین فرنیچر ایسوسی ایشن نے کہا کہ حکومت کو ٹیکس بیس بڑھانے اور بزنس کمیونٹی کو عالمی منڈیوں تک رسائی میں سہولت دینی چاہیے۔علی انصر گھمن نے کہا کہ گجرات کی انڈسٹری مشکل حالات کے باوجود ثابت قدم ہے ۔آفتاب احمد نے کہا کہ گجرات کی انڈسٹری کو نئی انڈسٹریل اسٹیٹ کی اشد ضرورت ہے اور اس حوالے سے فوری اقدامات کیے جائیں۔