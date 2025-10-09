سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ کا مختلف علاقوں کا دورہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)چیف ایگزیکٹیو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شیخوپورہ روڈ، رتہ جھال، نواز شریف روڈ اور اروپ میں قائم ویسٹ ٹرانسفر پوائنٹس اور ملحقہ علاقوں کا دورہ کیا۔
انہوں نے صفائی ستھرائی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور فیلڈ میں موجود عملے کو بہتری کے لیے موقع پر ہی ہدایات جاری کیں۔ سی ای او فرحان مجتبی نے مختلف مقامات پر صفائی آپریشن، ویسٹ کلیکشن اور کوڑا کرکٹ کی منتقلی کے عمل کا بغور معائنہ کیا۔انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ صفائی کے معیار میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔