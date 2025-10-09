ضلعی سطح پر اشیا خور ونوش کی نئی قیمتوں کا تعین، نوٹیفکیشن جاری
چھوٹا گوشت 1800 ، بڑا 900 روپے کلو، دودھ 170 روپے فی لٹرملے گا برائلر گوشت، انڈے ، سبزیاں اور پھل کے نرخ مارکیٹ کمیٹی جاری کریگی
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (ریونیو) و فوکل پرسن برائے پرائس کنٹرول شبیر حسین بٹ کی زیر صدارت اشیائے خورد نوش کی قیمتوں کے از سرِ نو تعین کے سلسلے میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں اشیاء کی قیمتوں کا از سرِ نو جائزہ لینے کے بعد نیا نرخ نامہ جاری کر دیا گیا۔جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق بناسپتی گھی و آئل چھپی ہوئی قیمت کے مطابق، چاول باسمتی سپر (نیا/پرانا) 300 روپے فی کلو، دال چنا (موٹی) 255 روپے ، باریک لوکل 230 روپے ، دال مسور (موٹی/کرمسن) 240 روپے ، دال ماش دھلی 395 روپے ، دال ماش چھلکا 350 روپے ، دال مونگ کوری (غیر پالشڈ) 320 روپے ، سیاہ چنا (موٹا/بٹل) 250 روپے ، سفید چنا (5mm) 235 روپے ، بیسن 250 روپے ، چینی وفاقی حکومت کے نرخ نامے کے مطابق، آٹا محکمہ خوراک کے ریٹس کے مطابق، روٹی (100 گرام) 14 روپے ، چھوٹا گوشت (مٹن) 1800 روپے ، بڑا گوشت (بیف) 900 روپے ، بون لیس 950 روپے ، دودھ فی لٹر 170 روپے ، دہی 180 روپے مقرر کی گئی ہے جبکہ برائلر گوشت، انڈے ، سبزیاں اور پھل وغیرہ کے نرخ مارکیٹ کمیٹی کے جاری کردہ ہوں گے۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شبیر حسین بٹ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی انتظامیہ اور تاجر برادری مل کر عوام کو اشیائے ضروریہ مناسب داموں پر فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام تاجر مقررہ نرخوں پر فروخت کو یقینی بنائیں، بصورتِ دیگر اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائیں گے تاکہ ناجائز منافع خوری کی روک تھام اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔