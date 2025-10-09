طلباء کی حوصلہ افزائی سے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا:علی ہمایوں بٹ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر) گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے صدر علی ہمایوں بٹ نے کہا ہے کہ طلباء کی حوصلہ افزائی سے ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور ان کی پوشیدہ صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔
ایک نجی سکول میں سالانہ تقریبِ تقسیمِ انعامات سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہاکہ طلباء کے پراعتماد لہجے اس بات کا ثبوت ہیں کہ انہیں اپنی صلاحیتیں نکھارنے کے تمام مواقع میسر ہیں۔ اس موقع پر پرنسپل رزاق احمد نے کہا کہ طلباء کی رہنمائی کے لیے اساتذہ کے ساتھ ساتھ والدین کا کردار بھی نہایت اہم ہے ۔ہیڈماسٹر ارسلان ظفر منڈ نے اپنے خطاب میں کہا کہ موبائل فون اور کمپیوٹر تعلیمی استعداد میں اضافے کے لیے خصوصی اہمیت رکھتے ہیں، لہٰذا طلباء کو چاہیے کہ ان کا مثبت استعمال کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو بہتر بنائیں۔تقریب کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں میڈلز، شیلڈز اور اسناد تقسیم کی گئیں۔