ڈی سی کا قلعہ دیدار سنگھ میں پارک و چڑیا گھر کے قیام کا اعلان
گوجرانوالہ سے قلعہ دیدار سنگھ کے درمیان نئی بس سروسز جلد شروع ہوگی : نوید احمدماڈل بازار کا بھی افتتاح، دومیل چوک میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز بھی کیا
قلعہ دیدار سنگھ (نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے قلعہ دیدار سنگھ کا دورہ کیا اور علاقے کے عوام کے لیے پارک اور چڑیا گھر کے قیام کا اعلان کیا۔ڈپٹی کمشنر نے ماڈل بازار کا افتتاح بھی کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ قلعہ دیدار سنگھ اور گردونواح کے عوام کے لیے ایک خوبصورت پارک تعمیر کیا جا رہا ہے جبکہ تفریح کے لیے چڑیا گھر بھی قائم کیا جائے گا، جس کے لیے مقامات کا انتخاب مکمل کر لیا گیا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ گوجرانوالہ سے قلعہ دیدار سنگھ، نوشہرہ ورکاں اور حافظ آباد کے درمیان درجنوں نئی بس سروسز جلد شروع کی جائیں گی، جب کہ شہری سہولت کے لیے الیکٹرک رکشے بھی فراہم کیے جائیں گے ۔ڈپٹی کمشنر نے علاقے میں گندگی کی شکایات پر چیف آفیسر کی سرزنش کی اور واضح کیا کہ صفائی ستھرائی کے معاملے میں کسی قسم کی غفلت یا رعایت برداشت نہیں کی جائے گی۔بعد ازاں انہوں نے دومیل چوک میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز بھی کیا۔