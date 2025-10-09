انڈونیشین ایمبیسی کے کمرشل وفد کا گوجرانوالہ بزنس سنٹر کا دورہ، دو طرفہ تجارتی تعلقات کے فروغ پر اتفاق
جی بی سی کے ارکان کو 40ویں ٹریڈ ایکسپو انڈونیشیا 2025 میں شرکت کی دعوت ، وفد کا میڈ اِن گوجرانوالہ انکلوژر کا معائنہ ،نمائش میں پیش کی جانیوالی مصنوعات کو عالمی معیار کا حامل قرار دیا
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) انڈونیشین ایمبیسی اسلام آباد کے کمرشل سیکشن کے وفد نے گوجرانوالہ بزنس سنٹر (جی بی سی) کا دورہ کیا، جہاں قائم مقام چیئرمین عثمان نواز باجوہ اور ان کی ٹیم نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے دوطرفہ تجارتی تعلقات کے فروغ اور باہمی تعاون کے مزید امکانات پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا۔انڈونیشین سفارتخانے کی کمرشل ٹیم نے جی بی سی کے ارکان کو 40ویں ٹریڈ ایکسپو انڈونیشیا 2025 میں شرکت کی دعوت دی۔ وفد نے میڈ اِن گوجرانوالہ انکلوژر کا تفصیلی معائنہ کیا اور نمائش میں پیش کی جانے والی مصنوعات کو معیار اور جدت کے اعتبار سے عالمی معیار کا حامل قرار دیا۔انڈونیشین ایمبیسی اسلام آباد کے کمرشل سیکشن کے تھرڈ سیکرٹری مسٹر ایکسلسیاہ آر میرازہ نے گوجرانوالہ بزنس سنٹر کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ میڈ اِن گوجرانوالہ انکلوژر صنعتی مصنوعات کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ، جس سے نہ صرف مقامی صنعت کو تقویت مل رہی ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر گوجرانوالہ کے کاروباری تشخص کو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے۔