98 عدالتی تعمیل کنندگان و بیلف پٹرول الائونس سے محروم
موٹر سائیکلوں کی ٹیوننگ اور مرمت کیلئے بھی 11سال سے فنڈزناپید ، بیلفس اور تعمیل کنندگان اپنی تنخواہوں سے پٹرول اور مرمت کے اخراجات پورے کرنے پر مجبور
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)98 عدالتی تعمیل کنندگان اور بیلف گزشتہ 11 سال سے پٹرول الاؤنس سے محروم ہیں، موٹر سائیکلوں کی ٹیوننگ اور مرمت کے لیے بھی کوئی رقم فراہم نہیں کی گئی۔تفصیلات کے مطابق 2014 اور 2019 میں لاہور ہائیکورٹ کی ہدایت پر سیشن، سول اور فیملی عدالتوں سے جاری ہونے والے نوٹسز، سمنات اور وارنٹ گرفتاریوں کی بروقت تعمیل کے لیے 98 بیلفس اور پراسیس سرورز کو موٹر سائیکلیں فراہم کی گئی تھیں تاکہ عدالتی نظامِ تعمیل کو مؤثر بنایا جا سکے ۔تاہم عدالتی ذرائع کے مطابق گزشتہ 11 برسوں کے دوران نہ تو پٹرول کی مد میں کوئی رقم دی گئی اور نہ ہی موٹر سائیکلوں کی سروس یا ضروری مرمت کے لیے کوئی فنڈ جاری کیا گیا۔ بیلفس اور تعمیل کنندگان اپنی تنخواہوں سے پٹرول اور مرمت کے اخراجات پورے کرنے پر مجبور ہیں۔ذرائع کے مطابق سول ناظر برانچ میں 65 بیلف اور 57 تعمیل کنندگان تعینات ہیں، جنہیں روزانہ 30 سے 40 عدالتی سمنات تعمیل کے لیے دیے جاتے ہیں۔مزید بتایا گیا ہے کہ سینئر بیلفس اور تعمیل کنندگان نے حال ہی میں سینئر سول جج سول ڈویژن سے ملاقات کی اور انہیں موٹر سائیکلوں کی بگڑتی حالت اور 11 سال سے نہ ملنے والے پٹرول الاؤنس سے متعلق آگاہ کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پٹرول اور مرمت کے اخراجات کے لیے فوری فنڈز فراہم کیے جائیں تاکہ عدالتی امور میں رکاوٹ نہ آئے ۔