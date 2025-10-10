صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکو موٹر سائیکل سواروں سے دوموبائل ،نقدی چھین کر فرار

  • گوجرانوالہ
گکھڑ منڈی (نامہ نگار )ڈاکودو موٹر سائیکل سوار وں سے دوموبائل ہزاروں روپے نقدی چھین کر فرار ہوگئے ۔محلہ لکھ داتا کے رہائشی افراہیم اور احمد گھمن میڈیکل سٹور بند کرکے گھر واپس جا رہے تھے کہ کوٹ نورا روڈ چدھڑ پارکنگ کے قریب ڈاکوں نے اسلحہ کے زور روک کر افراہم سے موبائل 20 ہزار اور احمد سے موبائل اور 32 ہزار چھین لئے ۔

