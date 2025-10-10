ڈاکو موٹر سائیکل سواروں سے دوموبائل ،نقدی چھین کر فرار
گکھڑ منڈی (نامہ نگار )ڈاکودو موٹر سائیکل سوار وں سے دوموبائل ہزاروں روپے نقدی چھین کر فرار ہوگئے ۔محلہ لکھ داتا کے رہائشی افراہیم اور احمد گھمن میڈیکل سٹور بند کرکے گھر واپس جا رہے تھے کہ کوٹ نورا روڈ چدھڑ پارکنگ کے قریب ڈاکوں نے اسلحہ کے زور روک کر افراہم سے موبائل 20 ہزار اور احمد سے موبائل اور 32 ہزار چھین لئے ۔
