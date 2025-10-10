پریس کلب کامونکے میں نادرا وین سے شناختی کارڈ بنوائے گئے
کامونکے (نامہ نگار)پریس کلب کامونکے میں نادرا موبائل وین سے شہریوں نے بڑی تعداد میں شناختی دستاویزات کی سہولت سے فائدہ اٹھایا۔ شناختی کارڈ کی تجدید، نئے کارڈز کا اندراج، ب فارم کی تیاری اور ڈیٹا اپڈیٹ سمیت مختلف خدمات فراہم کی گئیں۔
یہ سہولت صدر پریس کلب تنویر بٹ کی زیر نگرانی فراہم کی گئی ۔پروگرام کے انتظامات اقبال مغل نے مکمل کیے جنرل سیکرٹری پریس کلب ارشد نے شہریوں کو دستاویزات کے عمل میں رہنمائی فراہم کی۔ دیگر ممبران نے بھی شہریوں کو سہولتیں فراہم کیں۔ عوام نے پریس کلب کی اس کاوش کو بھرپور سراہا۔