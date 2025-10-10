صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
مدینہ ویلفیئر سوسائٹی کی متاثرین بونیر کیلئے امدادی سرگرمیاں

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )مدینہ ویلفیئر سوسائٹی کی متاثرین بونیر کیلئے امدادی سرگرمیاں ،تحصیل پیر بابا کے گاؤں بچھونی میں حالیہ بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے بھارتی نقصانات پر مرکزی مسلم لیگ تحصیل سمبڑیال کے صدر ظفر اقبال بھٹی کی زیر قیادت۔۔۔

مدینہ ویلفیئر سوسائٹی کے سرپرست واصف امین بھٹی نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ ۔سماجی کارکن جہانگیر نے متاثرہ خاندانوں میں 100 چارپائیاں 100 بسترے ، گدے ، چادریں اور تکیے تقسیم کیے ۔اس موقع پر ظفر اقبال بھٹی نے کہا متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لا رہے ہیں ۔

 

