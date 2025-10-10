صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
پرویز اقبال، جاوید ملہی کی احمد حسن مٹو ، اکرام بٹ کومبارکباد

گجرات(سٹی رپورٹر)ممتاز بزنس مین، چیف ایگزیکٹو پلاسکو پی وی سی پائپ انڈسٹری پرویز اقبال، ڈائریکٹر جاوید اقبال ملہی نے گجرات چیمبر آف کامرس میں جا کر نو منتخب صدر احمد حسن مٹو او رسینئر نائب صدر اکرام افضل بٹ کو چارج سنبھالنے پر مبارکباد دی۔۔۔

طلائی ہار پہنائے ، گلدستہ اور مٹھائی پیش کی۔اس موقع پر شہزاد عصمت وڑائچ اور قاسم وڑائچ نے بھی مبارکباد دی۔ پرویز اقبال نے احمد حسن مٹو کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے کہا کہ گجرات چیمبر میں نوجوان قیادت آنے سے ہر انڈسٹری کے مسائل حل ہونگے ۔بھاری بلوں اور خام مال کی قیمتوں میں اضافہ پرپی وی سی پائپ انڈسٹری بھی بحران کا شکار ہے ۔ 

 

