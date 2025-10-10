ایم ڈی واسا کی زیرصدارت اجلاس واٹر میٹرسسٹم ودیگراقدامات کاعزم
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )ایم ڈی واسا چودھری اکرام اللہ کی زیر صدارت اہم جائزہ اجلاس ہوا ۔ڈی ایم ڈی خرم نبیل بٹ ، ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فنانس چودھری منیر ،ڈپٹی ڈائریکٹر رانا غلام مرتضیٰ پروگرامر افتخار سمیت دیگر افسروں نے شرکت کی۔
واٹر آ پریٹر پارٹنرشپ پروگرام کے تحت جدید آ ئی ٹی اصلاحات کے نفاذ کا جائزہ لیا گیا اور وزیراعلیٰ کی ہدایات پر پنجاب کے تمام واساز میں ریونیو کال سینٹر ، SCADA کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ،فائننشل مینجمنٹ سسٹم ، ڈیجیٹل رین گیج، وہیکل ٹریکنگ سسٹم ،لائیو کیمرہ مانیٹرنگ اور واٹر میٹر سسٹم کے نظام کو مربوط بنانے کیلئے عملی اقدامات کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ۔