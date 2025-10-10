صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی واسا کی زیرصدارت اجلاس واٹر میٹرسسٹم ودیگراقدامات کاعزم

  • گوجرانوالہ
ایم ڈی واسا کی زیرصدارت اجلاس واٹر میٹرسسٹم ودیگراقدامات کاعزم

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )ایم ڈی واسا چودھری اکرام اللہ کی زیر صدارت اہم جائزہ اجلاس ہوا ۔ڈی ایم ڈی خرم نبیل بٹ ، ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فنانس چودھری منیر ،ڈپٹی ڈائریکٹر رانا غلام مرتضیٰ پروگرامر افتخار سمیت دیگر افسروں نے شرکت کی۔

واٹر آ پریٹر پارٹنرشپ پروگرام کے تحت جدید آ ئی ٹی اصلاحات کے نفاذ کا جائزہ لیا گیا اور وزیراعلیٰ کی ہدایات پر پنجاب کے تمام واساز میں ریونیو کال سینٹر ، SCADA کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ،فائننشل مینجمنٹ سسٹم ، ڈیجیٹل رین گیج، وہیکل ٹریکنگ سسٹم ،لائیو کیمرہ مانیٹرنگ اور واٹر میٹر سسٹم کے نظام کو مربوط بنانے کیلئے عملی اقدامات کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئر مینCDAکا دورہ ٹی چوک فلائی اوور،جلد تکمیل کی ہدایت

پاکستان کا توانائی کا نظام بیسویں صدی کی بنیاد پر کھڑا ، شیریں رحمن

ملک بھرمیں انسداد پولیو مہم 13 اکتوبر سے شروع ہو گی

کا روباری حضرات، صنعتکار پا کستا نی معیشت کے اہم ستون، وفاقی محتسب اعجاز احمد

ڈی سی مری آ ج کالی مٹی میں کھلی کچہری لگائیں گے

راولپنڈی میں دفعہ 144 پر عملدرآمدکرائیں گے، سی پی او

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ