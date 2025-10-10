28 تنظیموں کی چیرٹی کمیشن پورٹل پر رجسٹریشن کیلئے ٹریننگ
کولیشن فار چینج نیٹ ورک پنجاب کے پلیٹ فارم سے گوجرانوالہ اور گجرات کی 28 تنظیموں کو چیرٹی کمیشن پنجاب پورٹل پر رجسٹرڈ ہونے کی ٹریننگ دی گئی اور بینک اکائونٹ اوپننگ مسائل اور ڈاکومنٹس کی تیاری بارے تربیت دی گئی ۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد عالم نے چیرٹی کمیشن پر رجسٹریشن بارے بریف کیا۔ خوشحالی بینک کے برانچ منیجر عمر اجمل نے اکائونٹ اوپننگ بارے بتایا ۔ ورکشاپ میں ڈائریکٹر ڈویژن گوجرانوالہ سوشل ویلفیئر ارشاد وحید اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ظل ہما اور پروگرام کے خاص مہمان علی ہمایوں بٹ صدر گوجرنوالہ چیمبر آف نے خصوصی شرکت کی اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے ۔ علی ہمایوں بٹ نے خطاب میں کہا چیمبر میں کولیشن فار چینج نیٹ ورک کا بھرپور ساتھ دیا جائے گا ۔ ارشاد وحید نے کہا کولیشن فار چینج نیٹ ورک نے این جی اوز کیلئے ٹریننگ کا اچھا پلیٹ فارم مہیاکیاہے محکمہ سوشل ویلفیئر بھرپور تعاون کریگا۔کولیشن فار چینج نیٹ ورک کے صدر سلیم شہزاد نے کہا ہم این جی اوز کیلئے ایسی ایکٹیویٹیز کرتے رہیں گے ۔ این جی اوز کیلئے ڈونرز ڈھونڈ کر پراجیکٹ لا رہے ہیں۔کولیشن فار چینج نیٹ ورک کے جنرل سیکرٹری میاں بشارت جاوید نے کہا ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کی جائے ۔ امید فائونڈیشن کے صدر ،کولیشن فار چینج نیٹ ورک کے فنانس سیکرٹری خالد محمود اختر نے بتایا ہم اور ہماری تنظیمیں دکھی انسانیت کی خدمت کیلئے کوشاں ہیں ۔ فوکل پرسن ارسلان ستار ، ثریا منظور نے بھی اظہار خیال کیا۔