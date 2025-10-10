صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی ڈبلیو ایم سی کی انسدادِ سموگ آگاہی مہم ، روڈز کی مکینیکل سویپنگ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)چیف ایگزیکٹو گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ کی ہدایات پر ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت انسدادِ سموگ آگاہی مہم کے سلسلے میں جی ڈبلیو ایم سی کی ٹیموں نے عوام سے ملاقاتیں کیں۔۔۔

آگاہی پمفلٹس تقسیم کیے اور سموگ سے بچاؤ کے عملی اقدامات بارے معلومات فراہم کیں۔ روڈز کی مکینیکل سویپنگ اور دھلائی کا عمل بھی شروع کردیا گیا۔ شہریوں کو تاکید کی گئی کہ وہ صفائی میں اپنا کردار ادا کریں، کھلے عام کوڑا جلانے سے گریز کریں، درخت لگانے کو فروغ دیں اور دھوئیں کے اخراج کم سے کم کریں۔ فرحان مجتبیٰ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کوڑا کھلے مقامات پر پھینکنے یا جلانے سے اجتناب کریں۔ کیونکہ یہ عمل نہ صرف فضا کو آلودہ کرتا ہے بلکہ سموگ کے خطرات کو بھی بڑھاتا ہے ۔

 

