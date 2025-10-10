بس ، کار اور رکشہ میں تصادم سے 10طالبعلم زخمی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )بس کی کار اور کار کی رکشہ کو ٹکر سے 10طالبعلم زخمی ہوگئے ۔ قلعہ کالر والا روڈ پر تلونڈی عنایت خاں کے قریب بس نے پیچھے سے کار نمبراور رکشہ کو ٹکر ماری جس میں سکول کے بچے سوار تھے ۔حادثے میں 10 بچے زخمی ہوگئے ۔ ۔زخمیوں کو فوری سول ہسپتال پسرور منتقل کیا گیا، ابتدائی طبی امداد کے بعد رکشہ ڈرائیور کو تشویشناک حالت پرسیالکوٹ اسپتال ریفر کر دیا گیا۔
