4منشیات فروش گرقتار ، ساڑھے 4 کلو سے زاید چرس، ہیروئن برامد
جلالپور بھٹیاں( نمائندہ دنیا )سرکل پنڈی بھٹیاں پولیس کا منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن،4 بدنامِ زمانہ ملزم گرفتار، 3 کلو 660 گرام چرس اور 1 کلو 140 گرام ہیروئن برآمد کرلی ۔
تھانہ صدر پنڈی بھٹیاں پولیس نے دو ملزموں کو گرفتار کر کے 2,140 گرام چرس، تھانہ سکھیکی منڈی پولیس نے ملزم سے 1,520 گرام چرس جبکہ تھانہ جلالپور بھٹیاں پولیس نے ملزم سے 1,140 گرام ہیروئن برآمد کی۔ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے تاکہ انکے سہولت کاروں اور نیٹ ورک تک بھی پہنچا جا سکے ۔ ڈی پی او حافظ آباد عاطف نذیر کی ہدایت پر نئی نسل کو منشیات سے محفوظ رکھنے کیلیے ضلع بھر میں منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔