نیوٹریشن سپروائزر کامران مغل دورانِ ڈیوٹی وفات پاگئے

  • گوجرانوالہ
نیوٹریشن سپروائزر کامران مغل دورانِ ڈیوٹی وفات پاگئے

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر) ہیلتھ اتھارٹی گوجرانوالہ کے نیوٹریشن سپروائزر کامران مغل دورانِ ڈیوٹی حرکت قلب بند ہونے سے وفات پاگئے جنہیں سینکڑوں سوگواران کی موجودگی میں سپرد خاک کردیا گیا ۔کامران مغل ڈی ایچ او آفس میں فرائض انجام دے رہے تھے ۔ مرحوم کے ایصال ثواب کیلئے انکی رہائش گاہ پاپولر نرسری میں قرآن خوانی کی گئی اور انکی خدمات پرخراج عقیدت پیش کیا گیا۔

