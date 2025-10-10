صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایک ماہ گزرنے پربھی یوسف مسیح کے قاتلوں کا سراغ نہ لگایا جا سکا

  • گوجرانوالہ
ایک ماہ گزرنے پربھی یوسف مسیح کے قاتلوں کا سراغ نہ لگایا جا سکا

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ایک ماہ گزر جانے کے باوجود ہنٹر پورہ میں قتل پر یوسف مسیح کے قاتلوں کا سراغ نہ لگایا جا سکا ۔اہلخانہ کا کہنا ہے کہ پولیس نے معاملے میں تاحال کوئی مؤثر پیشرفت نہیں کی اور نہ ہی تفتیشی عمل میں معاونت کی جا رہی ہے۔

لواحقین نے احتجاج کرتے کہا تین معصوم بچیاں اب بے سہارا ہو چکی ہیں جنکی نا صرف تعلیم بلکہ روزمرہ زندگی بھی شدید متاثر ہو رہی ہے مقتول کے بڑے بھائی یونس مسیح کا کہنا ہے کہ میرے اپنے سات بچے ہیں یوسف کی بیٹیاں خوشبو، مہر اور سحر بھی اب میرے زیر کفالت ہیں بڑی ذمہ داری نبھانا مشکل ہے ۔اہل خانہ اور مسیحی برادری د نے وزیراعلیٰ مریم نواز ودیگر حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ یوسف مسیح کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے ۔

 

