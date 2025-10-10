رواں ماہ 917فوڈ پوائنٹس و یونٹس کو13لاکھ کے جرمانے
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)فوڈ اتھارٹی ٹیموں کا ضلع بھر میں آپریشن جاری ، رواں ماہ ابتک 917فوڈ پوائنٹس و یونٹس کی چیکنگ، 110 کو 13لاکھ 5ہزار سے زائد کے جرمانے ، 3 مقدمات درج ، ناقص انتظامات، خلاف ورزیوں پر6 فوڈ پوائنٹس کی پروڈکشن بند،2600لیٹر چربی سے بنا آئل ، 250 لٹر ملاوٹی و ناقص دودھ تلف کردیا گیا۔
مارکیٹ میں سپلائی ہونے والی مختلف اشیا کے 18 سیمپل لیے گئے ، کامونکی، قلعہ دیدار سنگھ، کھیالی، اروپ، نندی پور اور وزیر آباد کے علاقوں میں ایکشن لیے گئے ، فوڈ پوائنٹس پرصفائی کے ناقص انتظامات انتظامات پائے گئے ۔ ڈومیل چوک نوشہرہ ورکاں روڈ پر واقع ملک شاپ کے سیمپل فیل ہونے پر مقدمہ درج کروایا گیا۔