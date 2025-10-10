اے سی ڈسکہ کا نیا گن مین تعینات
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد نے بڑھتی عوامی شکایات پر تبدیل ہونیوالے اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ کے گن مین عاقب گورائیہ کی جگہ پر عامر کو اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ کا نیا گن مین تعینات کردیا۔ ڈسکہ کے شہریوں نے مطالبہ کیاہے کہ اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ آفس میں عرصہ دراز سے سیاسی اثر و رسوخ پر بیٹھے ہیڈ کلرک ،جونیئر کلرکز اور درجہ چہارم ملازمین کوبھی تبدیل کیاجائے ۔
