میاں بیوی کیساتھ لاکھوں کاڈاکہ دوموٹرسائیکلیں چوری
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)دو ڈاکوؤں نے میاں بیوی سے نقدی موبائل اور موٹرسائیکل چھین لی ۔ڈسکہ کا ذیشان بیوی کے ہمراہ موٹرسائیکل پرجارہاتھاکہ انہیں دو ڈاکوؤں نے روک لیا اور 37ہزار روپے موبائل اور موٹرسائیکل چھین کرفرارہوگئے جبکہ ڈسکہ کا امجد اور اکرم موٹرسائیکلیں گھروں کے باہرکھڑی کرکے گئے جنہیں چور لے گئے۔
