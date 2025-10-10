را جہ زا ہد اقبا ل نمبر دا ر ٹھو ٹھہ را ئے بہا در منتخب
گلیا نہ (نا مہ نگا ر )را جہ گلز ار مر حو م نمبر دارآ ف ٹھو ٹھہ را ئے بہا در (چک را ئے سلطا ن )کے صا حبز ا دے را جہ زا ہد اقبا ل نمبر دا ر ٹھو ٹھہ را ئے بہا در منتخب ہوگئے ۔ ڈ ی سی گجر ات نو ر العین قر یشی نے ا نتخا ب کا نو ٹیفکیشن جا ری کر دیا ۔
